中国企业向库斯塔奈州投资12亿美元

哈通社/库斯塔奈/11月8日 -- 萨热阿尔卡汽车制造厂、中国机械进出口（集团）有限公司和KazakhExport出口保险公司今日（8日）签署合作备忘录。

库斯塔奈州州长阿基米德•穆哈姆别托夫、哈萨克斯坦发展银行行长波拉特•加米舍夫、AllurGroup总裁尤里·蔡和中国通用技术（集团）控股有限责任公司代表王旭升出席了签署仪式。

穆哈姆别托夫指出，中国企业向库斯塔奈州投资了12亿美元。



"中国通用技术集团是全球500强企业之一。近些年，库斯塔奈汽车制造厂生产增长4%。若继续保持这一趋势，我们将会进一步扩展国内汽车制造行业发展，并有望走进世界汽车市场。"州长说。

AllurGroup董事会主席安德烈•拉夫连特耶夫表示，根据计划，萨热阿尔卡汽车制造厂年底前将生产6000辆汽车。他同时还指出，根据三方协议结果，萨热阿尔卡汽车制造厂获得了向俄罗斯市场出口江淮汽车许可。



尤里·蔡说："纳扎尔巴耶夫总统的大力支持下，各方今天签署了合作备忘录。汽车制造厂与中国和乌兹别克斯坦等国家建立了紧密的合作关系。近7年，汽车制造厂共生产总价值达416亿坚戈的30万辆汽车。"





【编译：小穆】