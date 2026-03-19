12国外长呼吁缓和与伊朗的紧张局势

公报指出：“伊朗的这些袭击在任何情况下都不合理。”这些国家呼吁伊朗停止使用弹道导弹和无人机发动袭击，他们声称袭击目标是包括石油基础设施在内的民用目标。

公报指出：“必须立即停止袭击，必须尊重国际法、人道主义法和睦邻友好原则。这应成为缓和局势、恢复地区安全与稳定的第一步。”

此前有报道称，沙特阿拉伯于周三至周四凌晨在利雅得召集阿拉伯和伊斯兰国家外长举行磋商，讨论加强地区安全问题。除沙特阿拉伯外，阿塞拜疆、巴林、埃及、约旦、卡塔尔、科威特、黎巴嫩、阿联酋、巴基斯坦、叙利亚和土耳其的外交部长也出席了此次会议。

2月28日，美国和以色列开始对包括德黑兰在内的伊朗境内目标进行打击，报道称，造成损毁和平民伤亡。伊朗对以色列领土以及美国在中东的军事设施实施反击。

德黑兰方面称，回击目标仅限于曾被用于攻击伊朗的目标。据伊朗常驻联合国代表阿米尔·赛义德·伊拉瓦尼称，平民遇难人数已超过1300人，另有超17000人受伤。