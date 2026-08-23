库鲁尔泰选举：截至12时全国已有467万余名选民投票

中央选举委员会委员拉扎特·苏云迪克（Ләззат Сүйіндік）介绍，根据首都、各州以及共和国直辖市地方选举委员会提供的数据，截至12时，各地区投票率如下：

阿斯塔纳市——35.28%； 阿拜州——38.51%； 阿克莫拉州——39.57%； 阿克托别州——42.53%； 阿拉木图州——39.05%； 阿特劳州——35.84%； 西哈萨克斯坦州——35.49%； 江布尔州——35.54%； 杰特苏州——47.29%； 卡拉干达州——40.56%； 库斯塔奈州——34.72%； 克孜勒奥尔达州——47.59%； 曼格斯套州——34.68%； 巴甫洛达尔州——35.74%； 北哈萨克斯坦州——38.13%； 突厥斯坦州——43.14%； 乌勒套州——34.93%； 东哈萨克斯坦州——41.89%； 阿拉木图市——17.87%； 奇姆肯特市——41.60%。

“截至12时，全国共有4670816名选民领取选票，占列入选民名册公民总数的37.05%。下一次有关选民投票情况的数据将在14时公布。”苏云迪克说。

从各地区数据来看，截至12时，杰特苏州投票率最高，达到47.29%；克孜勒奥尔达州为47.59%。（注：原文此项写作“4759%”，结合全文格式应为47.59%。）

当天，哈萨克斯坦全国各地区正在举行首届库鲁尔泰议会选举投票，全国共设10423个投票站。