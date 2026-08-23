库鲁尔泰选举：截至12时全国已有467万余名选民投票
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央选举委员会数据显示，截至8月23日12时，全国已有4670816名登记选民在库鲁尔泰议会选举中完成投票，投票率达到37.05%。
中央选举委员会委员拉扎特·苏云迪克（Ләззат Сүйіндік）介绍，根据首都、各州以及共和国直辖市地方选举委员会提供的数据，截至12时，各地区投票率如下：
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阿斯塔纳市——35.28%；
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阿拜州——38.51%；
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阿克莫拉州——39.57%；
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阿克托别州——42.53%；
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阿拉木图州——39.05%；
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阿特劳州——35.84%；
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西哈萨克斯坦州——35.49%；
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江布尔州——35.54%；
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杰特苏州——47.29%；
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卡拉干达州——40.56%；
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库斯塔奈州——34.72%；
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克孜勒奥尔达州——47.59%；
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曼格斯套州——34.68%；
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巴甫洛达尔州——35.74%；
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北哈萨克斯坦州——38.13%；
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突厥斯坦州——43.14%；
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乌勒套州——34.93%；
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东哈萨克斯坦州——41.89%；
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阿拉木图市——17.87%；
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奇姆肯特市——41.60%。
“截至12时，全国共有4670816名选民领取选票，占列入选民名册公民总数的37.05%。下一次有关选民投票情况的数据将在14时公布。”苏云迪克说。
从各地区数据来看，截至12时，杰特苏州投票率最高，达到47.29%；克孜勒奥尔达州为47.59%。（注：原文此项写作“4759%”，结合全文格式应为47.59%。）
当天，哈萨克斯坦全国各地区正在举行首届库鲁尔泰议会选举投票，全国共设10423个投票站。