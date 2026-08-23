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    库鲁尔泰选举：截至12时全国已有467万余名选民投票

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央选举委员会数据显示，截至8月23日12时，全国已有4670816名登记选民在库鲁尔泰议会选举中完成投票，投票率达到37.05%。

    Voter turnout in Qurultay elections reaches 37.05% — CEC
    Photo credit: Turkistan region's administration

    中央选举委员会委员拉扎特·苏云迪克（Ләззат Сүйіндік）介绍，根据首都、各州以及共和国直辖市地方选举委员会提供的数据，截至12时，各地区投票率如下：

    1. 阿斯塔纳市——35.28%；

    2. 阿拜州——38.51%；

    3. 阿克莫拉州——39.57%；

    4. 阿克托别州——42.53%；

    5. 阿拉木图州——39.05%；

    6. 阿特劳州——35.84%；

    7. 西哈萨克斯坦州——35.49%；

    8. 江布尔州——35.54%；

    9. 杰特苏州——47.29%；

    10. 卡拉干达州——40.56%；

    11. 库斯塔奈州——34.72%；

    12. 克孜勒奥尔达州——47.59%；

    13. 曼格斯套州——34.68%；

    14. 巴甫洛达尔州——35.74%；

    15. 北哈萨克斯坦州——38.13%；

    16. 突厥斯坦州——43.14%；

    17. 乌勒套州——34.93%；

    18. 东哈萨克斯坦州——41.89%；

    19. 阿拉木图市——17.87%；

    20. 奇姆肯特市——41.60%。

    “截至12时，全国共有4670816名选民领取选票，占列入选民名册公民总数的37.05%。下一次有关选民投票情况的数据将在14时公布。”苏云迪克说。

    从各地区数据来看，截至12时，杰特苏州投票率最高，达到47.29%；克孜勒奥尔达州为47.59%。（注：原文此项写作“4759%”，结合全文格式应为47.59%。）

    当天，哈萨克斯坦全国各地区正在举行首届库鲁尔泰议会选举投票，全国共设10423个投票站。

    统计 选举-2026 选举 库鲁尔泰 中央选举委员会
    木合塔尔 木拉提
    木合塔尔 木拉提
    编译