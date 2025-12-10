哈通社12月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月10日，星期三

12月10日是阳历一年中的第344天 （闰年第345天） ，离全年的结束还有21天。

世界各国/地区节日

国际人权日 1950年起，联合国大会定每年的12月10日为国际人权日，以纪念联合国于1948年12月10日通过了《世界人权宣言》。受到该世界人权宣言的启示，联合国在1966年制定了«经济、社会及文化权利国际公约»及«公民权利和政治权利国际公约»，目的在进一步阐明并执行宣言所揭示之各项人权精神。

诺贝尔奖颁发日 1901年12月10日，瑞典国王和挪威诺贝尔基金会首次颁发了诺贝尔奖。根据诺贝尔的遗嘱：«诺贝尔奖每年发给那些在过去的一年里，在物理、化学、医学、文学及和平事业方面为人类作出最大贡献者。»

国际动物权利日 每年12月7日为国际动物权利日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1930年 根据苏联人民委员会决议，哈萨克斯坦首个国立医学研究所正式成立。

1991年 哈萨克苏维埃社会主义共和国最高议会决定将哈萨克苏维埃社会主义共和国改名为哈萨克斯坦共和国。

1991年 哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在阿拉木图宣誓就职。

1997年 纳扎尔巴耶夫当选俄罗斯国家应用科学研究院荣誉成员。

1997年 阿克莫拉成为哈萨克斯坦首都，政府部门开始由阿拉木图向阿克莫拉迁移。

2011年 哈萨克斯坦原子能公司KazAtomProm与法国替代能源和原子能委员会启动了一家位于阿斯塔纳市郊的太阳能电池制造工厂的建设。 该项目的总价值为340亿坚戈。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统演讲精选集在阿斯塔纳出版。

2016年 国家芭蕾舞学院附属的阿斯塔纳芭蕾舞剧院的正式开幕。 剧院拥有的座位数为783个， 舞台面积536平方米，剧院总面积15467平方米。

2017年 «国际废除核武器运动»获颁2017诺贝尔和平奖。

2019年 塞梅核试验场遇难者和老兵纪念牌在奇姆肯特揭幕。

2021年 西德克纳扎罗夫的著作《哈萨克斯坦在历史长河中不断保持国家地位：十六至十九世纪欧洲和美国地图上的哈萨克国家》在布鲁塞尔出版。