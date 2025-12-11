哈通社12月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月11日，星期四

12月11日是阳历一年中的第345天 （闰年第346天） ，离全年的结束还有20天。

世界各国/地区节日

国际山区日 联合国大会宣布12月11日为国际山区日。自2003年以来，为提高人们对山区重要性的认知，每年都在这一天都举行庆祝。

世界防治哮喘日 世界哮喘日（WorldAsthmaDay）是由世界卫生组织推出的一个纪念活动，其目的是让人们加强对哮喘病现状的了解，增强患者及公众对该疾病的防治和管理。1998年12月11日，在西班牙巴塞罗那举行的第二届世界哮喘会议的开幕日上，全球哮喘病防治创议委员会与欧洲呼吸学会代表世界卫生组织提出了开展世界哮喘日活动，并将当天作为第一个世界哮喘日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1990年 包尔詹•莫穆舍吾勒被授予苏联英雄荣誉。

1998年 首任总统纳扎尔巴耶夫著作《我的人民我的哈萨克》出版发行。

2005年 哈萨克斯坦央行发布了3个新版纪念银币。3款纪念币面值500坚戈，分别为： “鹅喉羚”纪念币（3000枚）、“术赤汗陵寝”纪念币（3000枚）和“雄狮”纪念币（5000枚）。

2006年 知名社会活动家萨特哈利•萨哈洛夫纪念碑在其位于西哈州的故居落成。

2009年 阿克托别市一条主要街道被正式命名为“伯根拜勇士大道”。

2009年 民族和语言国际研讨会在阿拉木图举行。

2009年 韩国之窗信息中心在阿斯塔纳学术图书馆成立。

2010年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席独立国家联合体首脑会议。参会各国首脑就在独联体框架下旨在促进区域一体化进程的相关议题进行了讨论。

2012年 中亚和阿富汗地区女性企业家商业联合会在阿斯塔纳成立。

2015年 哈萨克邮政国有公司发行哈萨克宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫太空之行纪念邮票。

2018年 独联体地区最大太阳能发电站在哈萨克斯坦投入使用。

2022年 2022-2023赛季速度滑冰世界杯第三站女子1500米比赛中，哈萨克斯坦选手娜杰日达·莫罗佐娃以1分52秒823的成绩获得银牌。