哈通社12月12日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月12日，星期五

12月12日是阳历一年中的第346天，离全年的结束还有19天。

世界各国/ 地区节日

哈萨克斯坦海关成立日 哈萨克斯坦海关成立于1992年12月12日，根据纳扎尔巴耶夫《关于财政、税务和海关机关重组》总统令，属国家财政部海关机构并命名为国家海关委员会。后来，被改为财政部海关监管委员会，海关机关主要负责保障经济安全、阻止国家物质文化遗产非法流传国外、打击非法运输武器和毒品及非法走私团伙、保障国家关税收入、有效组织和监控商品进出口、人员出入境和车辆运输以及培养优秀海关专业人员。

国际中立日 中立，即指一国不参与其他国家间战争，对交战国保持公正的态度，且其不参战和公正的态度受到交战国的承认。保持中立对联合国取得和保持各方信任和合作以确保其独立有效运行至关重要，特别在遭到政治责难的情况下。2017年2月2日，联合国大会未经表决通过了土库曼斯坦提议的第71/275号决议。土库曼斯坦于1995年12月成为永久中立国，并获得联合国的承认。第71/275号决议指出了维持和平和2030年可持续发展议程之间的联系，并宣布12月12日为国际中立日。

俄罗斯宪法日 12月12日，俄罗斯联邦宪法日，是俄罗斯最重要的国家节日之一。1993年俄罗斯举行了全民投票正式推行现行宪法。自那时起，就确定了这个节日。哈萨克斯坦与俄罗斯于1992年10月21日正式建立外交关系。

吉尔吉斯斯坦国家文学日 2011年吉尔吉斯斯坦议会议员提议并通过，节日旨在纪念世界文学经典人物钦吉斯•艾特玛托夫诞辰日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1958年 哈萨克文学艺术周在莫斯科举行。

1991年 哈萨克斯坦海关成立。

1991年 哈、乌、吉、土、塔五国元首在阿什哈巴德举行会晤，并签署联合协议。

1991年 首任总统纳扎尔巴耶夫批准《哈萨克斯坦国家荣誉法》以及国家最高荣誉“金鹰”、“英勇”、“友谊”勋章。

1996年 江布尔市（塔拉兹）为人民英雄凯拉特•热斯库勒别科夫设立纪念碑。

2005年 “博拉沙克”国际奖学金毕业生第一次大会在阿拉木图市举行。

2009年 首任总统纳扎尔巴耶夫和中国前国家主席胡锦涛共同宣布中亚天然气管道哈萨克斯坦线竣工投产。

2011年 哈萨克斯坦总理官网宣布正式启动“哈萨克100首歌”项目。

2014年 位于阿拉木图的哈萨克斯坦国家图书馆举行《哈萨克汗国550周年》新书发行仪式。

2015年 位于俯首山（莫斯科）的卫国战争博物馆举办了两次获得苏联英雄称号者、飞行员、空军少将塔勒哈特·比格尔迪诺夫半身铜像移交仪式。

2016年 为杰勒托克桑事件参与者授予“杰勒托克桑30周年”纪念章仪式在阿拉木图市举行。

2018年《未被发现的哈萨克斯坦》摄影展在越南河内市举行。

2019年 纪念金帐汗国750周年展览在阿拉木图市举行。

2022年 托卡耶夫总统主持召开了政府扩大会议，研究讨论全年经济社会发展问题，探讨未来主要工作方向。

2022年 托卡耶夫总统向2022世界青少年乒乓球锦标赛U15组混双决赛冠军阿兰·库尔曼哈利耶夫致贺信。