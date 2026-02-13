哈通社12月13日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月13日，星期五

12月13日是阳历一年中的第347天，离全年的结束还有18（闰年则还有19）。

世界各国/地区节日

马耳他共和国成立日 马耳他共和国，通称马耳他，位于南欧的共和制的一个微型国家，首都瓦莱塔。是一个位于地中海中心的岛国，有«地中海心脏»之称，被誉为“欧洲的乡村”。1964年9月21日宣布独立，并仍为英联邦成员国。1974年成为马耳他共和国。2004年加入欧盟。

南京大屠杀死难者国家公祭日 每年12月13日为南京大屠杀死难者国家公祭日，该纪念日是2014年中华人民共和国第十二届全国人大常委会为南京大屠杀死难者设立的国家公祭日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1942年 巴弗洛达尔地区历史博物馆成立。

1942年 阿拉木图基洛夫汽车制造厂成立。

1991年 哈萨克斯坦与其他四个中亚国家总统在阿什哈巴德会晤，同意加入独联体，条件是确保平等参与和承认所有创始成员国地位。

1993年 哈萨克斯坦政府通过加入《核武器不扩散条约》决议。

1995年 哈萨克斯坦驻沙特阿拉伯大使馆举行开馆仪式。

2004年 为纪念国内最古老的1922年产蒸汽机车，在阿斯塔纳火车站前广场竖立机车纪念碑。

2010年 欧安组织执法问题圆桌会议在阿斯塔纳举行。

2013年 在阿斯塔纳首次颁发“青年骏马奖”，表彰为哈萨克斯坦爱国主义和文化精神做出贡献的杰出青年。

2013年 哈萨克斯坦首任总统基金会在阿拉木图市举行《神秘哈萨克斯坦》图片展。

2013年 在东哈州别卢哈山脚下建成了海拔1760米的“圣洁”清真寺，是当时国内海拔最高的清真寺。

2015年 哈萨克斯坦著名作家、诗人沃勒加斯•苏莱曼诺夫被授予突厥世界基金会“年度人物”称号。

2016年 哈萨克斯坦职业拳手根纳季•戈洛夫金以高击倒率（91.3%）获得吉尼斯记录证书。

2018年 阿拉木图举行《第二次世界大战中的哈萨克人：外国档案》历史档案文件集第一卷首发式。

2019年，阿斯塔纳国际金融中心举行伊斯兰粮食安全组织总部揭牌仪式。

2021年 卡拉干达州十月县被重新命名为阿里汗·博凯汗县，以纪念这位为哈萨克斯坦的统一和光明未来而奋斗一生的民族领袖。

2021年 在日本最大的亚洲研究中心——东京东洋文库举行了摄影展，哈萨克斯坦大使馆向图书馆赠送了关于哈萨克斯坦历史文化的书籍。

2022年 托卡耶夫总统与俄罗斯联邦鞑靼斯坦总统鲁斯塔姆·明尼哈诺夫举行会晤，双方就扩大经贸、工业和文化人文领域合作问题进行了讨论。

2022年 哈萨克斯坦首家轮胎厂在卡拉干达州萨兰市正式投产，年产高达350万条轮胎。

2024年 阿斯塔纳市成为中亚地区首个获得《可持续城市与社区——城市服务和生活品质指标》国际认证的城市。