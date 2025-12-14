哈通社12月14日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月14日，星期天

12月14日是阳历一年中的第348天，离全年的结束还有17天（闰年则还有18天）。

世界各国/地区节日

切尔诺贝利核事故辐射清理者纪念日 乌克兰总统2006年11月10日通过决议，将12月14日定为切尔诺贝利核事故辐射清理者纪念日。

孟加拉国知识分子殉难日 孟加拉国在每年12月14日举行纪念活动，悼念1971年孟加拉国解放战争期间遇害的知识分子。在战争接近尾声之际，阿尔巴德尔组织有计划地杀害了大量学者、医生、作家和教师，企图从根本上摧毁未来国家的知识与思想基础。这一悲剧性事件主要发生在1971年3月25日和12月14日。两天后，即12月16日，随着巴基斯坦军队投降，孟加拉国正式宣告独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1990年 哈萨克斯坦农业科学院成立。

1992年 首届哈萨克斯坦各民族论坛在阿拉木图举行。论坛提出设立哈萨克斯坦人民和谐与团结大会这一新社会机构的构想。

1997年 阿克莫拉市为政治迫害遇难者设立纪念碑。

2006年 沙特阿拉伯《费萨尔》杂志发行哈萨克斯坦独立15周年特刊。

2009年 美国国务卿南亚及中亚事务助理罗伯特•布莱克在阿拉木图市主持仪式开设美驻哈总领馆。这是美国在中亚设立的首个总领事馆。

2010年 第七届亚冬会火炬样式在阿拉木图公布。

2012年 哈萨克斯坦-波兰合作发展协会在华沙成立。

2012年 哈萨克媒体中心公司成为亚洲太平洋广播联盟（ABU）正式成员。

2016年 以色列总理本雅明•内塔尼亚胡对哈萨克斯坦进行工作访问。

2016年 跨额尔齐斯河桥梁建成通车，是光明之路交通走廊的重要组成部分。

2017年 在前起落架脱落情况下成功迫降载有116名乘客飞机的飞行员德米特里·罗丁被授予“年度爱国者”荣誉称号。

2017年 阿斯塔纳国际金融中心金融服务监管委员会成为伊斯兰金融服务委员会正式成员。

2018年 哈萨克斯坦KazSTSat卫星发来了第一张太空拍图像。

2019年 法国《L'Essentiel Des Relations Internationales》杂志刊登了对哈萨克斯坦总统托卡耶夫的专访。

2020年 阿布·纳斯尔·阿尔-法拉比诞辰1150周年和阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年主题纪念邮资信封发行仪式在中国北京举行。

2020年 哈萨克斯坦驻哥伦比亚首个名誉领事馆开馆。

2021年 匈牙利邮政发行哈萨克斯坦独立30周年纪念邮票。

2021年 收录了国内25个民族童话故事的《哈萨克斯坦各民族童话集》首次以哈萨克语出版。

2022年 著名导演波拉特·卡里姆别托夫指导的电影《穆哈哈利》获得圣安德鲁斯电影节最佳电影、最佳剧本、最佳导演、最佳摄影和最佳主角等5项大奖。

2023年 “阿依博兹”（Айбоз）国家文学奖颁奖仪式在阿拉木图举行，在戏剧、散文和儿童文学领域做出突出贡献的多名作家获得此殊荣。