12月15日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 518.81（-3.43坚戈），外汇交易总额为3.9431亿美元（+1.0050亿美元）。交易过程中，最低报价为1:514.55坚戈，最高报价为1:521.70坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：609.28（-2.38坚戈），外汇交易总额为612万欧元（+605.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:604.78坚戈，最高报价为1:611.85坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5478（-0.0058坚戈），外汇交易总额63.3445亿卢布（+20.4900亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4652坚戈，最高报价为1: 6.6100坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.7232（-0.3419坚戈），外汇交易总额4651.5万元（+116万元）。交易过程中，最低报价为1:73.1900坚戈，最高报价为1: 74.0100坚戈。