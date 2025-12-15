哈通社12月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月15日，星期一

12月15日是阳历一年中的第349天 （闰年第350天） ，离全年的结束还有16天。

世界各国/地区节日

国际茶叶日 每年12月15日为国际茶叶日，该节日在盛产茶叶的国家广泛庆祝，其中包括中国、印度、斯里兰卡、孟加拉国、尼泊尔、越南、印度尼西亚、肯尼亚、马来西亚、乌干达以及坦桑尼亚。

柴门霍夫日 柴门霍夫日（世界语：Zamenhofa Tago，又称为柴门霍夫节、柴诞节）为每年的12月15日，这一天是世界语（Esperanto）创造者柴门霍夫的生日。是世界语文化中最广泛的庆祝节日。这一天全世界的世界语者举行各种形式的特殊聚会来庆祝这一节日。

荷兰王国日 1954年12月15日，荷兰通过《荷兰王国章程》，使荷兰的原殖民地和属地在王国内与荷兰本土享有同等地位。自此荷兰王国专指由荷兰本土及其前殖民地组成部分的王国，而«荷兰»则专指欧洲大陆荷兰。现时荷兰王国包括四个部分，分别是欧洲大陆荷兰、阿鲁巴、库拉索和荷属圣马丁，而博奈尔岛、圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛则并入荷兰本土成为特别行政区。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1951年 哈萨克斯坦生态与气候研究院在阿拉木图市成立。

1995年 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦在江布尔市签署协议，决定组建由联合国主持的三国联合维和营。

1999年 哈萨克斯坦首次批准了《国家安全战略》，该文件分析了六个关键领域（包括外部、军事、经济、社会政治、生态和信息安全）的潜在威胁及预防措施。

2004年 欧亚文化基金会在阿拉木图成立，旨在促进欧亚各国文化机构、组织和工作者之间的文化合作与交流。

2007年 在塔吉克斯坦首都杜尚别人民友谊公园内，为在塔吉克斯坦内战期间在塔吉克-阿富汗边境服役牺牲的35名哈萨克斯坦士兵竖立了纪念碑。

2011年 哈萨克斯坦足协正式成为欧足联裁判委员会成员。

2012年 从中国江苏通往哈萨克斯坦的连云港-阿拉木图集装箱列车正式运行。

2012年 为纪念哈萨克斯坦和保加利亚建交20周年，两国在保加利亚首都索非亚发行了联合艺术邮票，图案分别使用了两国境内的古代黄金文物。

2015年 哈萨克斯坦国家博物馆举行“哈萨克斯坦货币展”。

2016年 “致未来的信”时间胶囊交由哈萨克斯坦国家博物馆永久收藏。

2016年 阿斯塔纳举行“永恒之国”主题邮票发行典礼，邮票发行量为7500张。

2017年 哈萨克国际通讯社与Trend国际通讯社在巴库签署合作备忘录，旨在加强信息交流。

2018年 根据威斯敏斯特市市长决定，哈萨克斯坦驻英国大使馆大楼正式命名为“哈萨克斯坦之家”。

2019年 在著名作家萨肯•塞福林、贝恩别特•马伊林和伊利亚斯•詹苏格洛夫诞辰125周年之际，首都阿拜街树立“三大文豪”纪念碑。

2020年 阿拜诗集韩文版在韩国出版发行。阿拜·库南拜吾勒诗集韩文版收录了伟大诗人104首诗和哈萨克斯坦总统托卡耶夫的文章«二十一世纪的阿拜和哈萨克斯坦»。

2021 年 为纪念诗人哈斯穆·阿曼卓洛夫诞辰 110 周年，卡拉干达市开设了诗人故居纪念馆。

2021年 200多部哈萨克作家著作捐助给土耳其总统图书馆基金会。

2022年 哈萨克斯坦中央银行将发行《TOǴYZQUMALAQ（九宫棋）》银质纪念币。

2022年 阿斯塔纳市议会和市政府共同决定成立新的行政区，并最终命名为努拉区。

2022年 哈萨克斯坦历史影片《哈萨克汗国--不败之剑》在葡萄牙举行的“BRAGACINE”国际独立电影节上获得“最佳影片”和“最佳导演作品”大奖。

2022年 在联合国开发计划署支持下，阿斯塔纳举行“地球与人类数字解决方案”国际会议。

2023年 “哈萨克斯坦小姐-2023”选美大赛在阿拉木图落幕，21岁的阿拉木图佳丽萨碧娜·额德里索娃获得冠军和“世界小姐”参赛资格。