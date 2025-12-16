哈通社12月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月16日，星期二

哈萨克斯坦独立日 1991年12月16日哈萨克斯坦宣布独立，该日为哈萨克斯坦独立日。1991年纳扎尔巴耶夫总统签署《哈萨克国家独立法案》1990年10月25日哈萨克斯坦最高苏维埃通过了《主权宣言》，1991年12月16日哈萨克斯坦议会通过《哈萨克国家独立法案》，正式宣布独立，成为主权独立的国家。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1986年 戈尔巴乔夫以腐败为理由，解除库纳耶夫党内一切职务，哈萨克苏维埃社会主义共和国第一书记被俄罗斯人科尔宾取代。阿拉木图年轻人对此不满，引发大范围抗议活动，史称杰勒托克桑事件。

1991年 哈萨克共和国最高苏维埃第七届会议通过了《哈萨克斯坦共和国国家独立法》，宣布国家独立。

1991年 哈通社向全世界宣布哈萨克斯坦独立。

1994年 纳扎尔巴耶夫总统接受欧盟驻哈萨克斯坦代表罗伯特•克雷默提交全权证书。

1996年 阿拉木图市举行独立日纪念碑揭幕仪式。

1996年 五星级安卡拉酒店（现名Intercontinental Almaty）在阿拉木图隆重开业。

1997年 哈萨克斯坦央行发行阿吾艾佐夫诞辰100周年纪念币。

2000年 阿布莱汗纪念碑在阿拉木图落成，以纪念这位统一哈萨克汗国的伟大政治家和军事家。

2004年 塞梅市举行卡班拜勇士纪念碑揭幕仪式。

2009年 哈萨克斯坦驻亚美尼亚大使馆举行纳扎尔巴耶夫总统《哈萨克斯坦之路》亚美尼亚语版首发仪式。

2011年 哈萨克斯坦首座“永恒之国”凯旋门在阿斯塔纳隆重落成，其20米的高度象征国家独立20周年。

2011年 谷歌搜索引擎祝贺哈萨克斯坦独立20周年。

2015年 12岁的图尔森汗·叶尔肯在首届突厥世界“Bala Turkvizyon”国际儿童歌曲大赛总决赛中，获得“金嗓子”称号。

2016年 在独立日当天，哈萨克斯坦国旗首次插上南极洲最高峰——文森峰（海拔4892米），由登山家玛戈詹·萨戈姆巴耶夫和伊利亚斯·哈利姆别科夫完成。

2016年 “哈萨克斯坦独立25周年”纪念碑在阿斯塔纳的世博园区内揭幕。

2017年 哈萨克斯坦驻俄罗斯联邦大使馆在莫斯科举行独立日庆典招待会。

2017年 哈萨克斯坦首次在奇姆肯特阿拜公园内设立了医务工作者纪念大道，大道由三部分组成，其中纪念了为救助他人而牺牲的医务工作者。

2017年 库斯塔奈地质博物馆开启了1967年的时间胶囊，内含面向21世纪地质学家的寄语，并随后写入了新的时间胶囊，计划于2067年开启。

2018年 迪玛希在上海丝路凝聚力丝绸之路国际电影节上被评为年度歌手，并被推选为“丝绸之路文化大使”。

2019年 哈萨克斯坦国旗在旧金山市政厅大楼上升起并奏响国歌，旧金山市长宣布12月16日为哈萨克斯坦-美国友谊日。

2019年 乌兹别克斯坦费尔干纳国立大学内开设了首个哈萨克-乌兹别克文化教育中心，旨在促进两国教育和兄弟关系。

2020年 阿根廷罗萨里奥市决定将新圣费尔南多区的一条街道命名为阿拜·库南巴耶夫街。

2021年 位于莫斯科国民经济成就展览中心的“哈萨克斯坦”展馆完成修复，被市民评选为莫斯科最佳修复项目。

2023年 哈萨克斯坦航空救援公司获赠两架米-8AMT新型直升机，配备了国内研发的专用防尘罩，以更有效地扑灭森林火灾。