12月17日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 514.32（-4.49坚戈），外汇交易总额为3.4641亿美元（-4789.8万美元）。交易过程中，最低报价为1:513.05坚戈，最高报价为1:517.01坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：603.27（-6.01坚戈），外汇交易总额为275万欧元（-337万欧元）。交易过程中，最低报价为1:601.20坚戈，最高报价为1:606.16坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4115（-0.1363坚戈），外汇交易总额41.9777亿卢布（-21.3668亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.3839坚戈，最高报价为1: 6.5165坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.0254（-0.6978坚戈），外汇交易总额2070.5万元（-2580.9万元）。交易过程中，最低报价为1:72.9200坚戈，最高报价为1: 73.3500坚戈。