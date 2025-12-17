哈通社12月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月17日，星期三

12月17日是阳历一年中的第351天 （闰年第352天） ，离全年的结束还有14天。

世界各国/地区节日

哈萨克斯坦民主复兴日 根据总统令，每年12月17日被确定为哈萨克斯坦民主革新日。

不丹王国国庆日 12月17日是不丹王国国庆日，旨在纪念1907年第一任国王乌颜·旺楚克加冕，标志着世袭君主制和国家统一的开始。这一天对不丹有深远意义，全国各地会举行盛大庆典，庆祝国家历史与文化。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1919 年《星火报》在奥伦堡创刊。

1986年 阿拉木图爆发“杰勒托克桑事件”（十二月事件），哈萨克族青年举行大规模抗议活动，反对中央任命非本土官员，这是苏联首批针对中央集权的群众性抗议。

1991年 哈萨克斯坦签署《欧洲能源宪章》，确立在能源领域合作及可靠供应的原则。

2003年 总统签署关于暂停哈萨克斯坦死刑法的总统令。

2012年 哈萨克斯坦驻土耳其大使馆在当地哈萨克基金会内举行儿童中心开放仪式。

2014年 哈萨克斯坦加入国内大学入榜QS University Rankings排名的国家行列。

2016年 哈萨克斯坦运动员古丽詹纳特·詹纳特别克获得2016上合昆明国际马拉松赛冠军。

2017年 «联盟MS-07» 载人飞船从拜科努尔成功发射。

2017年 菁英航运世界巡回赛总决赛在阿斯塔纳收官。

2018年 阿拉木图市举办历史文献展，展示国家建设图片。

2020年 罗马举行阿拜信息文化中心揭牌仪式。

2020 年 剑桥大学出版社出版了乔汗·瓦里罕诺夫选集英文版。

2021年 在阿布扎比举行的国际泳联短池游泳世锦赛上，哈萨克斯坦游泳选手阿德勒别克·穆辛打破了坦全国纪录。

2022年 托卡耶夫总统发推文，缅怀“杰勒托克桑事件（十二月事件）”受害者。他写道“在那些严寒的日子里，我们的人民表现出了勇敢的精神和对自由的渴望。人民将永远铭记十二月英杰和烈士们的英勇事迹”。

2023年 第十一届巴斯陶国际学生电影节在阿拉木图落幕，蒙古国电影《如果我能冬眠》获大奖。

2023年 在拉斯维加斯举行的UFC 296赛事中，哈萨克斯坦选手沙夫卡特·拉赫曼诺夫取得职业生涯第18场胜利。

2023年 哈萨克斯坦在东京“Foodtech Japan Tokyo”食品技术展上展示了骆驼肉制品等多项创新食品技术。

2024年 《友好之国——哈萨克斯坦》一书在韩国正式出版。该书由韩国驻阿拉木图前总领事孙致根与研究中亚问题的外交官赵恩静共同撰写。

2024年 生态部宣布，得益于采取一系列保护措施，国内雪豹数量增加了一倍以上，总数达180只。