12月18日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 514.12（-0.20坚戈），外汇交易总额为3.5421亿美元（+779.7万美元）。交易过程中，最低报价为1:512.01坚戈，最高报价为1:516.05坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：603.32（+0.05坚戈），外汇交易总额为286.5万欧元（+11.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:601.33坚戈，最高报价为1:604.67坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4387（+0.0272坚戈），外汇交易总额52.4780亿卢布（+10.5003亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.3400坚戈，最高报价为1: 6.4698坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.0586（+0.0332坚戈），外汇交易总额4899.7万元（+2829.1万元）。交易过程中，最低报价为1:72.7690坚戈，最高报价为1: 73.5074坚戈。