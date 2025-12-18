中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    07:00, 18 12月 2025

    哈通社12月18日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    哈萨克国际通讯社讯）哈通社为各位读者总结12月18日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    календарь күнтізбе
    Фото: Pixabay.com

    12月18日，星期四

    12月18日是阳历一年中的第352天 （闰年第353天） ，离全年的结束还有13天。

    世界各国/地区节日

    联合国阿拉伯语日 12月18日是联合国阿拉伯语日。以纪念1973年12月18日联大通过决议将阿拉伯语列为联合国正式工作语言之一。阿拉伯语即阿拉伯民族的语言，主要通行于中东和北非地区，现为25个国家及多个国际和地区组织的官方语言。以阿拉伯语作为母语的人数超过4亿人。联大于1973年12月18日通过第3190号决议，决定将阿拉伯语作为第六种官方语文。这一天也被定为世界阿拉伯语日。

    国际移民日 考虑到世界上移民众多且数目日益增加，联合国大会于2000年12月18日宣布12月18日为国际移民日（第 A/RES/55/93 号决议)。 此前，大会曾在1990的这一天通过了《保护所有移民工人及其家庭成员权利国际公约》。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1979年 哈萨克斯坦田吉兹油田正式投产。

    1992年 哈萨克斯坦通过《塞梅核试验场受灾公民社会保护法》，明确了受灾者身份、领土分类及补偿标准。

    2010年 哈萨克斯坦国家空间研究中心加入“前哨亚洲”（Sentinel Asia）国际项目，利用遥感技术应对自然灾害。

    2013年 文学门户网上线，收录了2000多册不同语种的国产文学作品。

    2014年 土耳其发行量最大的《Zaman日报》为纪念哈萨克斯坦独立23周年发行“哈萨克斯坦”特刊。

    2014年 哈萨克斯坦成为独联体轮值主席国。

    2015年 著名哈萨克学者乔罕·瓦里汗诺夫传记俄文版在莫斯科出版。

    2016年 约旦作家出版阿拉伯语新书《哈萨克斯坦：痛苦与希望的交响曲》，以此纪念哈独立25周年。

    2017年 哈萨克斯坦歌手获得乌克兰儿童好声音冠军。

    2017年 哈萨克斯坦在华留学生联盟（KSAC）新疆分部大学生在乌鲁木齐市举行哈萨克斯坦独立26周年庆祝活动。

    2017 年 在德国汉诺威举行的 "ZAG 青少年杯 "国际体操赛上，哈萨克斯坦国家队获得团体第一名。

    2019 年 迪玛希为意大利电影《创造者》演唱主题曲。

    2021 年 塞尔维亚发行了哈塞两国建交 25 周年暨哈萨克斯坦独立 30 周年纪念邮票。

    2022年 哈萨克斯坦选手丹尼斯·尼基沙在短道速滑世界杯阿拉木图站比赛中夺得一枚铜牌。

    哈通社简报
