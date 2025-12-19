12月19日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 517.57（+3.45坚戈），外汇交易总额为3.5423亿美元（+2.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:516.35坚戈，最高报价为1:518.90坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：606.65（+3.33坚戈），外汇交易总额为319.1万欧元（+32.5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:605.33坚戈，最高报价为1:607.82坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4278（-0.0109坚戈），外汇交易总额55.4915亿卢布（+3.0134亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.3884坚戈，最高报价为1: 6.4649坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.5932（+0.5346坚戈），外汇交易总额3050万元（-1849.7万元）。交易过程中，最低报价为1:73.4700坚戈，最高报价为1: 73.6700坚戈。