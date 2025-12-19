哈通社12月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月19日，星期五

12月19日是阳历一年中的第353天 （闰年第354天） ，离全年的结束还有12天。

世界各国/地区节日

联合国南南合作日 联合国在2003年12月23日通过的58/220决议中, 大会决定每年12月19日为南南合作日，以增强人们对南南合作重要性的认识。

哈萨克斯坦能源日 1998年11月20日，根据总统令，决定每年12月19日为能源日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1931年 恶名昭彰的卡拉干达劳动改造营正式成立，利用囚犯劳动力为中部矿业提供支持，其存续至1959年。

1991年 内阁签署《关于组建哈萨克斯坦共和国国家安全委员会》的行政命令。这是建立主权国家安全机构的第一步。

1996年 哈萨克斯坦第一届法官大会举行，会中哈萨克斯坦法官协会正式成立。

1997年 土耳其首都安卡拉举行哈萨克斯坦独立日庆典。

2011年 哈俄白三国元首在莫斯科签署协议，正式决定成立欧亚经济理事会。

2012年 哈萨克斯坦担任经济合作与发展组织中亚倡议联合主席国。

2012年 美国第一所哈萨克学校正式开学。它是由居住在德克萨斯州休斯敦的同胞在哈萨克斯坦驻美国大使馆的积极支持下创办的。

2014年 央行发行濒危稀缺动物系列“大天鹅”纪念银币，采用镀金工艺。

2015年 哈萨克斯坦驻埃及大使馆在开罗国家翻译中心举办了哈萨克汗国建国550周年纪念活动。

2016年 首届“萨热阿尔卡短片电影节”在阿斯塔纳举行。包括23部电影和5场非竞赛作品参展。

2017 年 世界银行华盛顿特区分部会议室以哈萨克女性阿勒玛·沃拉扎林诺瓦的名字命名。

2017年 哈萨克作家阿赫梅特詹·阿希里凭借作品《围栏》获得土耳其库尔克特阿塔国际戏剧比赛一等奖。

2018年 欧洲理事会威尼斯委员会对哈萨克斯坦最高法院理事会改革理念法案及法官选拔制度给予了高度评价。

2019 年 英国 OneWeb公司首批近地轨道航天器运抵拜科努尔，旨在通过卫星通信直接为地面消费者提供高速互联网。

2020 年 首届冬季音乐节“2020 PHILHARMONIC 新年音乐会"盛大开幕。

2021 年 阿根廷罗萨里奥市举行阿拜·库南拜吾勒大街和"哈萨克斯坦共和国"广场命名仪式。

2021 哈萨克童话三部曲《巴图的冒险》签约亚马逊出版。

2022年 农业部出台刺激糖业发展一揽子政策措施。

2022年 托卡耶夫总统同卡塔尔埃米尔阿勒萨尼通电话。双方高度评价了两国在加强经贸和投资领域合作前景。

2023年 在托卡耶夫总统的提议下，联合国宣布2026年为“国际志愿者年”。

2023年 《牛津哈英词典》在纳扎尔巴耶夫大学正式发布。