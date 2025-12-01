12月1日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 513.00（+0.43坚戈），外汇交易总额为2.4599亿美元（-1.5808亿美元）。交易过程中，最低报价为1:510.90坚戈，最高报价为1:516.50坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：594.86（+0.03坚戈），外汇交易总额为207.2万欧元（+203.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:594.17坚戈，最高报价为1:598.60坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5992（+0.0240坚戈），外汇交易总额40.0632亿卢布（-57.2018亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5700坚戈，最高报价为1: 6.6364坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.4968（+0.0078坚戈），外汇交易总额1791.5万元（-1398.5万元）。交易过程中，最低报价为1:72.3370坚戈，最高报价为1: 72.8500坚戈。