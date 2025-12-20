哈通社12月20日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月20日，星期六

12月20日是阳历一年中的第354天，离全年的结束还有11（闰年则还有12）。

世界各国/地区节日

国际人类团结日 为了纪念联合国第一个消除贫穷十年(1997-2006)，2005年12月22日，大会决定宣布每年12月20日为国际人类团结日。国际人类团结日，旨在提醒我们对社会发展的国际协定，包括国际会议和多边协定的行动方案成果的重要性。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1923年 哈萨克苏维埃社会主义共和国中央执行委员会通过了关于过渡到拉丁文字的决议。

1954年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国最高委员会主席团法令，正式设立杰兹卡兹甘市。

1970年 哈萨克斯坦经典故事片《克兹吉别克》举行首映。

1991年 《哈萨克斯坦共和国国籍法》获得通过。

2002年 哈萨克斯坦亚洲汽车制造厂注册成立，这是哈萨克斯坦最大的汽车制造企业。

2011年 哈萨克斯坦成为集安组织轮值主席国。

2012年 哈萨克斯坦共和国司法部启动了免费法律信息系统Adilet。

2013年 阿拉木图地铁被授予欧洲质量研究学会（ESQR）最佳实践白金奖。

2017年 首趟经哈萨克斯坦至欧洲的集拼集运中欧班列开行。

2018 年 学术论文集《阿拉什奥尔达在哈萨克国家历史上的重要意义》阿塞拜疆语版首发式在巴库举行。

2018年 约旦首都一条主要街道以哈萨克斯坦首都阿斯塔纳命名。

2021 年 哈萨克斯坦国家档案馆档案工作人员高级培训中心落成。

2022年 首届阿斯塔纳媒体论坛开幕。中亚媒体论坛主要议题是建立中亚地区统一的媒体平台。托卡耶夫总统会见出席首届中亚媒体论坛的外国嘉宾，并表示相信中亚媒体论坛将有助于加强各国之间的多边友谊合作的发展。

2022年 托卡耶夫总统接见突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥米拉利耶夫。总统强调，突厥国家组织的重要性日益增加，多个国际组织有意加强与突厥国家组织的经贸文化人文交往。

2022年 哈萨克斯坦攀岩队成功征服难度级别为6B的韦尔尼峰（海拔5250米），夺得世界攀岩锦标赛的冠军。