哈通社12月21日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月21日，星期日

12月21日是阳历一年中的第355天 （闰年第356天） ，离全年的结束还有10天。

世界各国/地区节日

填字游戏发明日 填字游戏(crossword puzzle)是一种常见的益智纸上游戏，该游戏于1913年12月21日由英国作家阿瑟•温发明。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦最高理事会通过《哈萨克斯坦共和国检察官法》。

1995年 哈萨克斯坦驻以色列大使馆举行开馆仪式。

2007年 首任总统纳扎尔巴耶夫获莫斯科国立国际关系学院名誉博士学位。

2010年 阿拜诗歌集德语版正式出版。

2011年 哈萨克斯坦与俄罗斯就建立纳米科技基金会签署协议。

2015年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席在莫斯科举行的欧亚经济联盟最高理事会小范围会议。

2015年 首任总统纳扎尔巴耶夫获得圣谢尔盖一等奖章。

2018年 阿斯塔纳国际金融中心交易所成为欧亚证券交易所联盟正式成员，该联盟联合了来自欧洲、亚洲和地中海地区33个成员。

2019年 突厥世界电影界联盟接纳哈萨克电影制片厂总裁阿尔曼·阿森诺夫为新成员。

2019年 “哈萨克斯坦年”闭幕晚会在乌兹别克斯坦首都塔什干国际宫隆重举行。这一年，在“哈萨克斯坦年”框架下，乌境内共举行了220多场各类型文化活动，促进了哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦人文交流互动，极大地拉近了两国人民之间的感情。

2020 年 作为第 35 届国际MOSTRATEC教育展一部分，在巴西新汉堡市举行的国际科学竞赛中，来自哈萨克斯坦的学生获得了最佳成绩。

2021年 哈萨克斯坦央行推出“哈吉穆罕∙穆奈特巴索夫诞辰150周年（QAJYMUQAN MUŃAITPASULY. 150 JYL）”纪念币。面值为100坚戈的“哈吉穆罕∙穆奈特巴索夫诞辰150周年”纪念币属于“难忘历史和伟大人物”系列。

2022年 托卡耶夫总统飞抵塔什干，开始对乌兹别克斯坦进行国事访问。为期两天的国事访问期间，两国元首举行了大小范围会谈，并签署了一系列协议。

2022年 哈萨克斯坦著名学者阿曼格勒德·阿伊塔勒逝世，托卡耶夫总统向其家人致唁电。

2023年 哈萨克历史学会公共协会在阿斯塔纳宣告成立。

2023年 全长272公里的巴克特-阿亚古兹铁路工程开工仪式在阿拜州举行。