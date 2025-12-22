12月22日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

29个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 515.16（-2.41坚戈），外汇交易总额为3.1328亿美元（-4095,5万美元）。交易过程中，最低报价为1:514.05坚戈，最高报价为1:517.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：604.47（-2.18坚戈），外汇交易总额为125.4万欧元（-193.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:602.50坚戈，最高报价为1:605.67坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5217（+0.0939坚戈），外汇交易总额61.7960亿卢布（+6.3044亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4200坚戈，最高报价为1: 6.5550坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.3040（-0.2892坚戈），外汇交易总额4455万元（+1405万元）。交易过程中，最低报价为1:73.1300坚戈，最高报价为1: 73.4310坚戈。