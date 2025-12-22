12月22日——哈萨克斯坦共和国档案工作者日

在信息技术迅猛发展的当下，档案资料已成为国家资源的重要组成部分，在塑造民族认同、巩固爱国主义价值观、弘扬劳动尊崇精神以及加强代际延续方面发挥着关键作用。

哈萨克斯坦的形成与快速发展之路，以及独立以来在经济、科学、文化、体育等领域取得的成就，都在国家档案库中得到了全面反映。

目前，全国共有236个国家档案机构，保存着总计2780万存储单位的74725个档案基金。超过300万份文件已转化为电子格式，大幅提升了公民获取档案材料的便利性。这些被视为历史文化遗产的文件，不仅在哈萨克斯坦国内备受重视，也在国际学术界拥有很高需求。

档案领域正在全面发展。今年，为落实国家元首在第四届国民大会上提出的任务，文化与信息部批准了整合档案、博物馆和图书馆文件材料的“国家数字档案”门户启动路线图。

哈萨克斯坦国家档案基金正通过独特资料得到系统补充。在“档案-2025”项目框架下，已在包括德国、波兰、法国、土耳其、印度、伊朗、埃及以及中亚国家在内的14国档案馆、图书馆和科研机构开展调研工作，共收集到与哈萨克斯坦历史相关的7000余份珍贵文件，这些文件正分阶段引入科学流通。

现代档案工作者是具备高智力潜质的复合型专业人才，同时兼具文件专家、研究人员、IT专家、修复师和分析师等多项能力。

档案领域从业者的劳动得到了应有肯定。2025年，根据国家元首令，三名档案工作者获颁“尊荣”勋章，两人获“劳动功臣”奖章，一人获“哈萨克斯坦共和国宪法30周年”纪念奖章。此外，全行业197名在职人员和资深人士获得部门表彰，其中64人荣获“档案领域优秀工作者”胸章。

国家正系统采取措施支持档案工作者。今年，265名专业人员完成了进修培训，档案行业从业者平均工资增长了29%。

【编译：木合塔尔·木拉提】