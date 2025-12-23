12月23日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 510.12（-5.04坚戈），外汇交易总额为3.9145亿美元（+7817.3万美元）。交易过程中，最低报价为1:508.41坚戈，最高报价为1:515.11坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：601.00（-3.47坚戈），外汇交易总额为418.2万欧元（+292.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:598.65坚戈，最高报价为1:606.25坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5158（-0.0059坚戈），外汇交易总额46.1254亿卢布（-15.6705亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4850坚戈，最高报价为1: 6.5357坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.6963（-0.6077坚戈），外汇交易总额9145万元（+4690万元）。交易过程中，最低报价为1:72.4400坚戈，最高报价为1: 73.3010坚戈。