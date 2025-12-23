哈通社12月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月23日，星期二

12月23日是阳历一年中的第357天（闰年第358天），离全年的结束还有8天。

世界各国/地区节日

瑞典希尔维亚王后诞辰日 每年的12月23日为瑞典希尔维亚王后诞辰日。希尔维亚王后是多个慈善组织的捐助人、荣誉会员和干事，是世界儿童基金会创办人之一。哈萨克斯坦与瑞典于1992年4月7日建立外交关系。

Festivus节日 Festivus节日是作家Dan O'Keefe在1996年最先发明并首次庆祝。一般在每年12月23日度过，意为庆祝一个毫无商业性的圣诞假日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1994年 哈萨克斯坦驻吉尔吉斯斯坦大使馆举行开馆仪式。

1994年 阿拉木图第12中学被命名为乔坎·瓦里汗诺夫学校。

1995年 哈萨克斯坦总统签署《私有化法令》，正式确立了国家财产向个人及中外非国有法人转让的法律框架。

2002年 中哈签署《睦邻友好合作条约》，在相互尊重主权和互不干涉内政等国际法原则基础上，奠定了两国长期友好与互利合作的基石。

2005年 哈萨克斯坦首个地面航天基础设施——阿克阔勒空间通信中心在仅耗时9个月的工期后正式投入使用。

2008年 哈萨克斯坦成立国家精神文化发展基金，旨在通过监测和资助文化遗产保护，加强民族文化的国际交流与传承。

2009年 哈萨克斯坦驻沙特大使馆在利雅得举行独立日庆典招待会。

2010年 哈国在日本九州设立名誉领事馆以促进产业技术转移。

2010年 巴弗洛达尔人文学院为哈萨克著名诗人马格詹∙朱马巴耶夫设立纪念碑。

2013年 哈萨克斯坦设立“书籍文化发展个人贡献奖”勋章。

2014年 集安组织集体安全理事会会议在莫斯科举行。哈俄两国总统交换了《21世纪睦邻同盟条约》的批准书，标志着该重要外交协议正式生效。

2015年 外交部推出多语种多媒体应用《哈萨克斯坦——大草原之国》，通过大量视听资料全面向世界展示哈国历史、文化与现状。

2016年 哈萨克斯坦和伊朗签署相互简化团体旅游团相关文件要求的协议。

2020年 哈萨克斯坦首个阿尔法拉比中心在日本筑波大学设立。

2021年 哈萨克斯坦运动员贾尼别克·阿利穆汗吾勒 成为第二位进入WBC冠军组织前15名排名的中量级拳击手。