12月24日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 511.47（+1.35坚戈），外汇交易总额为3.9327亿美元（+181.7万美元）。交易过程中，最低报价为1:507.00坚戈，最高报价为1:514.40坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：605.47（+4.47坚戈），外汇交易总额为344.5万欧元（-73.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:599.19坚戈，最高报价为1:607.11坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5586（+0.0428坚戈），外汇交易总额57.0939亿卢布（+10.9685亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4500坚戈，最高报价为1: 6.6020坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.2120（+0.5157坚戈），外汇交易总额2110万元（-7035万元）。交易过程中，最低报价为1:72.5900坚戈，最高报价为1: 73.4400坚戈。