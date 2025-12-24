哈通社12月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月24日，星期三

12月24日是阳历一年中的第358天，离全年的结束还有7（闰年则还有8）天。

世界各国/地区节日

圣诞夜 即圣诞节前夕（12月24日），中文又称«平安夜»（源自著名的圣诞歌曲《平安夜》（Stille Nacht）），在大部分基督教社会是圣诞节庆祝节日之一。圣诞夜传统上是摆设圣诞树的日子，但随着圣诞节的庆祝活动提早开始进行，例如美国在感恩节后，不少圣诞树早在圣诞节前数星期已被摆设。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1944年 歌剧《阿拜》首次在哈萨克斯坦歌剧芭蕾舞剧院上演。该剧展现了哈萨克著名哲学家和诗人阿拜•库南拜吾勒的一部分生活经历。

1958年 歌剧《阿拜》亮相莫斯科，随后于1986年在柏林和德累斯顿取得巨大成功。

1998年 哈萨克斯坦政府颁布了《婚姻与家庭法》，确立和规范了哈萨克斯坦共和国的婚姻家庭关系，确保了对家庭权益的保护，把发展稳定的家庭关系作为哈萨克斯坦国家社会政策的重点。

2004年 哈萨克斯坦共和国总统府在阿斯塔纳正式启用。总统府总建筑面积36 720平方米，使用哈萨克斯坦生产的白色大理石和花岗岩建造而成，包括尖顶在内的建筑高度为80米。

2007年 哈萨克斯坦电影人协会在阿拉木图颁发了首届胡拉格尔国家电影奖。

2009年 伊朗驻阿克套领事馆正式设立，旨在促进两国的经贸合作与人员往来。

2012年 莫斯科地铁阿拉木图站落成，展现了浓郁的哈萨克装饰风格。

2013年 哈萨克斯坦共和国高精度卫星导航系统地面基础设施的第一个站点在阿克套港口建成。

2015年 阿拉木图开设独联体首个癌症病患感官室。

2015年 阿特劳市为哈萨克斯坦国歌作词、诗人朱梅肯·纳吉梅德诺夫树立纪念碑。

2016年 美国版《埃尔帕索时报》发布了最佳拳手排名。哈萨克斯坦拳王根纳季•戈洛夫金名列第一。

2016年上合组织成员国元首理事会小范围会议在塔什干举行。哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、中国、塔吉克斯坦和俄罗斯总统与会。会议签署了《塔什干宣言》。

2017年 欧洲新闻电视频道拍摄了一段有关哈萨克斯坦最大、人口最多的城市之一阿拉木图的纪录片。

2018年 罗马尼亚在欧洲最古老的图书馆之一开设了哈萨克斯坦文化中心。

2018年 哈萨克斯坦选手莫迪尔·梅肯巴耶娃在洛杉矶柔术公开赛上获得女子55公斤级两枚金牌。

2018年 在哈萨克斯坦阿克托别郊区，考古学家门发现了一座公元五至六世纪的古墓。

2018年 哈萨克斯坦传奇警察阿布迪卡德尔·博尔桑别科夫的纪念碑在阿拉木图州落成。

2019年 哈萨克斯坦 11 岁的阿德琳娜·穆哈梅扎诺娃 (Adelina Mukhametzhanova) 在著名的国际比赛 American Protégé 中获得大奖。她超越了来自世界50多个国家的表演者。

2020年 哈萨克斯坦议会制度研究所成立，致力于法律效能分析。

2020年 戈洛夫金被评为21世纪最伟大的三位拳击手之一。

2021年 «Kazinform» 国际通讯社被评为 URKER 2021 国家奖最佳通讯社。

2021年 纪念伟大的哈萨克诗人江布尔·扎巴耶夫175 周年纪念的特别晚会在加拿大举行。

2021年 哈萨克斯坦游泳选手阿迪勒别克·穆辛在阿布扎比世锦赛两度刷新国家纪录。