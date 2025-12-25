哈通社12月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月25日，星期四

12月25日是阳历一年中的第359天 （闰年第360天） ，离全年的结束还有6天。

世界各国/地区节日

圣诞节 圣诞节是基督教用太阳神节日来纪念耶稣降生的节日，西方基督教通常将此节日定于12月25日。不认同耶稣为圣人或是为了政治正确的族群则称之耶诞节（意为耶稣诞辰日）。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1979年 “塔拉兹古迹”国家历史文化保护区博物馆成立，涵盖了艾莎比比陵墓等众多从古代到奥利埃-阿塔时期的珍贵建筑遗产。

1982年 “讹答剌之音”民俗乐团成立。

1991年 苏联总统戈尔巴乔夫发表电视讲话，宣布停止自己的职务，与此同时，克里姆林宫降下苏联红旗，升起俄罗斯三色旗，苏联解体。

1995年 哈萨克斯坦总统签署具有宪法效力的《关于哈萨克斯坦法院和检察院地位》法令。

2000年 阿拉木图成功制造出首辆国产无轨电车，并将其命名为“哈萨克斯坦人”号。

2006年 纪录片《阿赫梅特·朱巴诺夫》在阿拉木图首映，展现了这位著名作曲家、教育家跨越亚欧的非凡人生。

2006年 首条哈萨克斯坦国产轮式拖拉机生产线在塞梅市启动。

2012年 阿斯塔纳凭借解决青年就业的“绿色国度”计划，在莫斯科获评“最宜居城市”实践奖。

2015年 哈萨克邮政发行2017世博会纪念邮票。

2015年 国家银行发行“草原宝藏”系列——“坠饰”主题精制纪念银币。

2017年国际女子特级大师迪娜拉•萨杜瓦哈索娃在阿联酋举行的年度亚洲国际象棋卓越奖颁奖典礼上被评为2017年亚洲最佳女棋手。

2018年 哈萨克斯坦教育部成立青年科学家委员会，旨在为国家科技政策及科研成果商业化建言献策。

2019年 电影《边缘》在希腊奥林匹亚电影节获奖。

2019年 国家银行发行阿布勒汗·哈斯塔耶夫名画《驯鹰者》等多款收藏币。

2020 年 为纪念伟大的哈萨克哲学家和诗人阿拜诞辰 175 周年，在土耳其乔鲁姆市的伊斯基利普博物馆建立了阿拜纪念室。

2021年 阿克托别市落成“自由之晨”大型纪念碑群，以此缅怀阿拉什运动领袖等为国家独立而奋斗的先贤。

2023年 国家银行发行萨克风格系列首枚新版5000坚戈纸币，展现了游牧文明与现代艺术的融合。

2024年 一架巴航工业E190AR型客机执飞从阿塞拜疆巴库飞往俄罗斯车臣格罗兹尼的定期国际客运航班时，于阿克套国际机场附近坠毁，机上共有62名乘客和5名机组人员。在67名机上人员中，38人在坠机中丧生，包括2名飞行员和1名空服员；另有29名伤者生还。