12月26日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 504.24（-7.80坚戈），外汇交易总额为5.1093亿美元（+4201.6万美元）。交易过程中，最低报价为1:497.99坚戈，最高报价为1:509.75坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：589.73（-15.07坚戈），外汇交易总额为279.2万欧元（+85.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:586.30坚戈，最高报价为1:599.00坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4878（-0.0722坚戈），外汇交易总额69.6748亿卢布（+44.5214亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4150坚戈，最高报价为1: 6.5600坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率未进行交易。