哈通社12月26日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月26日，星期五

12月26日是阳历一年中的第360天 （闰年361天） ，离全年的结束还有5天。

世界各国/地区节日

斯洛文尼亚独立日 每年的12月26号是斯洛文尼亚独立日，1990年12月23斯洛文尼亚举行全民公决，并于26日宣布独立。

节礼日 节礼日（Boxing Day）是英国与大多英联邦国家在12月26日（圣诞节翌日）庆祝的公众假期。

保加利亚父亲日 该节日通常在圣诞节第二天举行，当天孩子们会将亲手制作的礼物送给父亲。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1931年 哈萨克斯坦最高军事高等学院- 哈萨克斯坦国防委员会边防学院成立。

1960年 以切利诺格勒为中心的垦荒行政区正式组建，涵盖了现今哈萨克斯坦北部的多个州。

1980年 哈萨克斯坦德意志剧院正式开幕，首演剧目《先驱者》深刻聚焦哈、德两族人民的友谊。

1991年 哈萨克斯坦与美国建立外交关系。

1995年《哈萨克斯坦共和国总统法》正式通过，从法律层面明确了哈萨克斯坦总统的地位与职权。

2009年 享誉世界的编舞大师格里戈罗维奇版芭蕾舞剧《海盗》在阿斯塔纳和平与友谊宫震撼首演。

2012年 哈萨克斯坦最高法院举行“真心”慈善活动。

2013年 阿拉木图市为纪念成吉思汗日举行第二届突厥大会会议。

2014年 哈乌两国政府间委员会第十四次会议在塔什干召开。

2016年 哈俄两国签署拜科努尔航天中心未来合作理念。

2017年 哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦两国总统签署哈吉国家元首联合声明和国界划界条约。

2017年 外交部同哈邮政推出哈萨克斯坦成为联合国成员25周年纪念邮票。

2017年 白俄罗斯国家图书馆向哈萨克斯坦赠送了斯拉夫印刷先驱斯科里纳的珍贵古籍复制本。

2018 年 哈萨克斯坦武装力量维和部队成员舒莉潘•塔乌舍娃少校抵达西撒哈拉开始执行维和任务。她是哈萨克斯坦执行联合国维和任务以来派出的首位女性成员。

2019 年 英国《拳击新闻》评选出年度职业拳击十佳比赛。根纳季•戈洛夫金入围。

2019年 哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库代别尔艮在中国北京出席第十届互联网牛耳人人盛典颁奖典礼，并获得“互联网年度最受欢迎海外艺人”奖。

2022年 托卡耶夫总统在圣彼得堡出席独立国家联合体成员国首脑非正式会晤时强调，保持区域内贸易协调，根据当前情况调整经济政策至关重要。

2022年 时任外长穆赫塔尔·特列吾别尔德在接受日本广播协会（NHK）专访时谈及哈萨克斯坦对俄罗斯、中国、日本、土耳其和欧美的外交政策优先方向，并强调哈萨克斯坦将保持多边和平衡的外交政策。

2022年 国家银行发行主题为《KÓSHPENDI SADAǴY（游牧人的弓箭）》的双色纪念币。

2024年 国际银行发行《白睡莲（AQ TUŃǴIYQ）》、《ERÝLIK》和《ÙNDILIK TANYM》银质纪念币。

2024年 迪玛希出席中国四川省省会成都举行的“诗意天府文明回响”2025四川省新年音乐会。