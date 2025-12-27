哈通社12月27日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月27日，星期六

12月27日是阳历一年中的第361天 （闰年第362天） ，离全年的结束还有4天。

世界各国/地区节日

吉尔吉斯斯坦护照签证工作人员日 1932年12月27日，苏联中央执行委员会和人民委员会颁布了《关于建立全苏联统一护照制度和强制护照登记》的命令。从此，该日被认为护照签证体系成立日。2006年8月30日，根据吉尔吉斯斯坦总统令，吉国护照签发部门成立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2005年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席首都滑冰场开幕仪式。

2007年 阿克托别市为哈萨克著名作曲家哈兹伊扎·朱班诺娃竖立纪念碑。

2010年 古米列夫欧亚国立大学同中国中央财经大学签署合作备忘录。

2011年 哈萨克斯坦科考队首次在南极进行升国旗仪式。

2012年 哈萨克斯坦东哈州政府与韩国江原道地区政府签署合作备忘录。

2016年 哈萨克斯坦民族和睦大会军事系成立。

2016年 央行发行面值500坚戈的 "哈萨克圆舞曲"纪念银币，开启了 "哈萨克斯坦艺术精品 "新系列纪念币发行。

2017 年 哈萨克国际通讯社与哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会签署合作备忘录。根据备忘录，哈萨克国际通讯社成为国内首家获得国家奥委会"官方信息合作伙伴"地位的通讯社。

2018年 原东哈州济良诺夫斯克县及其县城的行政区划名称统一变更为"阿勒泰"。

2019年 萨热阿尔卡天然气管道项目完工并投入运营。

2021 年 阿拉木图核医学癌症诊疗中心挂牌成立。

2022年 我国选手伊勒法特·阿卜杜林在阿联酋沙迦举行的射箭亚洲杯第三站比赛中夺冠。

2022年 哈萨克斯坦和韩国建交30周年纪念圆桌会议在哈萨克斯坦驻韩国大使馆举行。