哈通社12月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月28日，星期日

12月28日是阳历一年中的第362天，离全年的结束还有3（闰年则还有4）。

世界各国/地区节日

国际电影日 1895年12月28日，法国摄影师路易•卢米埃尔在巴黎卡布辛路的大咖啡馆，用活动电影机举行首次放映，获得了巨大的成功，这被认为标志着电影的诞生。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1972年 阿拉木图市麦迪奥露天滑冰场正式开放使用。

1992年 巴基斯坦驻哈大使馆在阿拉木图市举行开馆仪式。

1998年 土耳其政府就建国75周年之际向纳扎尔巴耶夫总统颁发特别奖，以表彰其为促进突厥民族统一做出的巨大贡献。

2000年 哈萨克斯坦发展银行正式成立。

2004年 哈萨克斯坦邮政公司为纪念哈萨克著名学者萨肯•赛富林诞辰110周年发行纪念邮票。

2010年 阿斯塔纳医科大学举行放射生物学研究院开幕仪式。

2011年 面值100坚戈的“滑冰-奥林匹克运动2014”纪念币正式公布。

2016年 美国驻哈大使馆正式开始向哈公民发放为期10年的旅游、商务签证。

2017年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席阿斯塔纳新年慈善晚会。

2017年 《哈萨克诗人选集》阿塞拜疆文版出版发行。这是一项名为“巴库 - 突厥世界”的国际项目，由阿塞拜疆总统青年基金资助。项目吸引了哈萨克斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、萨哈和鞑靼斯坦等国家和地区约30位诗人参加。

2018年 世界突厥民族大会授予阿尔法拉比国立大学 "突厥世界最佳大学 "称号。

2021 年 突厥文化国际组织（TURKSOY）总部举行了国际哈萨克历史、文化和语际大会，以纪念哈萨克斯坦共和国独立 30 周年。

2022年 托卡耶夫签署批准《关于批准哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦政府间预防和消除紧急情况领域合作协定》法案。

2022年 阿斯塔纳市马斯利哈特（地方议会）通过决议，将首都新五区正式命名为努拉区。