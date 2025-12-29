12月29日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 504.15（-0.09坚戈），外汇交易总额为3.7175亿美元（-1388.3万美元）。交易过程中，最低报价为1:499.50坚戈，最高报价为1:509.83坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：592.20（+2.47坚戈），外汇交易总额为449万欧元（+169.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:588.41坚戈，最高报价为1:596.86坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4912（+0.0034坚戈），外汇交易总额52.6748亿卢布（-16.7245亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4600坚戈，最高报价为1: 6.5583坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.6421坚戈，外汇交易总额6.8721亿元（-7035万元）。交易过程中，最低报价为1:71.4900坚戈，最高报价为1: 72.5500坚戈。