哈通社12月29日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月29日，星期一

12月29日是阳历一年中的第363天，离全年的结束还有2（闰年则还有3）。

世界各国/地区节日

蒙古国独立日 1911年中国爆发辛亥革命，清朝灭亡，同年蒙古爆发独立运动。12月29日博克多格根称帝独立。

爱尔兰宪法日 爱尔兰共和国位于欧洲，是欧盟成员国之一。每年12月29日为宪法日。爱尔兰共和国现行宪法于1937年12月29日公布。全文分为前言以及民族、国家、总统、国民议会、政府、国际关系、总检察长、国务委员会、审计长、法院、犯罪审判、基本人权、社会政策指导原则、宪法的修改、公民复决、爱尔兰自由联邦宪法的废止和法律的继续、过渡条款等17章，共63条。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 哈萨克斯坦共和国宪法委员会成立，作为宪制监督集体机构履行法定职责。

2004年 哈萨克斯坦议会下议院在首都左岸的新大楼举行了首次全体会议开幕式。

2005年 纳扎尔巴耶夫签署《关于2006 - 2010年国家反腐败方案》决议。

2005年 塞梅市《沙卡热姆》科普杂志首刊正式发行。

2010年 “沙布特2010”创意奖颁奖仪式在阿斯塔纳举行。哈通社为创意青年做出的巨大贡献获得特别奖。

2012年 哈萨克斯坦首座工业规模的太阳能发电站在江布尔州投入使用，标志着私有投资进入国家能源系统。

2016年 曼格斯套州沙勒托别-乌什塔罕-巴斯库德克-贾尔玛天然气管道正式通气。

2017年 保加利亚瓦尔纳市设立哈萨克斯坦荣誉领事馆，旨在进一步深化两国交往交流。

2018年 为纪念哈萨克斯坦迁都阿斯塔纳20周年，保加利亚首都索非亚将一条大街命名为阿斯塔纳。阿斯塔纳街位于索非亚市中心，毗邻保加利亚大道。

2020 年，哈萨克斯坦央行发行面值为500坚戈的“国家宝藏”系列的纪念硬币“MEDEÝ”。

2020 年 为纪念阿拜·库南拜吾勒诞辰 175 周年暨阿尔法拉比诞辰 1150 周年，香港浸会大学举行了 "来自哈萨克草原的智慧 "展览会。

2021 年 哈萨克斯坦共和国总统电视广播综合体（TRK）庆祝成立 25 周年。作为国家元首公务活动相关信息唯一提供者，TRK 不断扩大自己的产品线，包括纪录片、短片、短视频以及其他节目。

2021年 哈萨克立法废除死刑。

2022年 哈萨克斯坦央行发行主题为《游牧民族崇拜动物-图腾》的《猎鹰（BÚRKIT）》银质纪念币。

2022年 哈萨克斯坦学生在阿塞拜疆举行的SAF-2022国际机器人竞赛中斩获7个奖杯。

2022年 托卡耶夫总统出席参议院（议会上院）全体会议，强调当前我国政府面临的主要任务，是保持国家的稳定和安全，确保哈萨克斯坦顺利的向着光明的未来发展前进。

2023年 哈萨克斯坦阿岱马品种获得了国家知识产权研究所颁发的专利。