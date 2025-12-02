12月2日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 507.96（-5.04坚戈），外汇交易总额为4.0726亿美元（-1.5808亿美元）。交易过程中，最低报价为1:505.50坚戈，最高报价为1:511.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：589.11（-5.75坚戈），外汇交易总额为304万欧元（+96.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:587.61坚戈，最高报价为1:592.30坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5559（-0.0433坚戈），外汇交易总额33.5363亿卢布（-6.5269亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5400坚戈，最高报价为1: 6.5951坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.8414（-0.6554坚戈），外汇交易总额4430万元（+2638.5万元）。交易过程中，最低报价为1:71.6300坚戈，最高报价为1: 72.2000坚戈。