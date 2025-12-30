12月30日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 502.51（-1.64坚戈），外汇交易总额为3.0025亿美元（-7150.7万美元）。交易过程中，最低报价为1:500.50坚戈，最高报价为1:505.15坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：595.00（+2.80坚戈），外汇交易总额为1100欧元（-448.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:591.83坚戈，最高报价为1:595.00坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4356（-0.0556坚戈），外汇交易总额25.7839亿卢布（-27.1664亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.3600坚戈，最高报价为1: 6.4900坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.6048（-0.373坚戈），外汇交易总额1.8161亿元（-5.0560亿元）。交易过程中，最低报价为1:71.3600坚戈，最高报价为1: 72.4050坚戈。