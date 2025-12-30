哈通社12月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月30日，星期二

12月30日是阳历一年中的第364天，离全年的结束还有1（闰年则还有2）。

世界各国/地区节日

马达加斯加共和国纪念日 1960年6月26日宣布独立，成立马尔加什共和国，亦称第一共和国。1975年12月21日，改国名为马达加斯加民主共和国。12月30日被定为共和国纪念日

菲律宾黎刹日 该日又称革命英雄日，是菲律宾为纪念菲律宾民族革命英雄黎刹就义而设立的纪念日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 卡拉干达州叶艮德布拉克乡为卡兹别克毕官竖立纪念碑。

1998年 哈萨克斯坦总统宣布1999年为“民族统一与世代传承年”。

1999年 阿克莫拉州阿特巴萨尔市举行著名作家伊利亚斯•叶森别尔林博物馆开幕仪式。

2003年 成立国家航天通信中心，随后成功打造首个国产卫星集群“KazSat”系列。

2005年 劳动法修订案通过，将伊斯兰教古尔邦节首日与东正教圣诞节列为法定节假日。

2007年 塔勒德库尔干举行阿拉木图州内务厅历史博物馆开幕仪式。

2011年 为纪念功勋领袖丁穆哈梅德·库纳耶夫诞辰100周年，首次出版珍贵家庭档案影集。

2017年 维诺库罗夫创立的民族品牌 VINO自行车获UCI认证，正式跻身世界顶级公路赛场。

2018年 哈萨克斯坦“心算神童”在吉隆坡世界心算锦标赛上斩获37枚奖牌，惊艳全场。

2020年 阿曼和安卡拉分别命名了阿拜大街并设立塑像。

2020年 央行发行了具有游牧图腾意义的胡杨与鹿纪念币。

2021年 伟大的启蒙教育家俄布拉伊•阿勒腾萨林纪念碑在阿拉木图同名大街正式揭幕。