12月31日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

25个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 505.73（+3.22坚戈），外汇交易总额为2.5010亿美元（-5014.9万美元）。交易过程中，最低报价为1:502.50坚戈，最高报价为1:508.35坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率未进行交易。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.3197（-0.1159坚戈），外汇交易总额13.3250亿卢布（-12.4589亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.2500坚戈，最高报价为1: 6.3950坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.1000（+0.4252坚戈），外汇交易总额50万元（-1.8111亿元）。交易过程中，最低报价为1:72.0200坚戈，最高报价为1: 72.1330坚戈。