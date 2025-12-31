哈通社12月31日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12 月31 日，星期三

12月31日是公历一年中的第365天（闰年第366天），这天是一年的终结。

跨年夜 是元旦前一天的夜晚，不少地区均有于元旦前夕举行迎接新年的活动，而由元旦前夕横跨至元旦的庆祝活动称为元旦倒数或跨年。元旦前夕活动在很多国家会被视为与元旦不同的节庆。于21世纪的西方文化，最流行的庆祝活动是横跨午夜的派对，多数亦会开香槟作为庆祝。

在哈萨克斯坦历史上

1943年 以库尔曼哈兹命名的第一所儿童音乐学校在巴甫洛达尔开设，首批教师为战时疏散人员，为饥寒中的居民带来了胜利的希望。

1996年 哈萨克斯坦通过了支持海外同胞的国家纲领，旨在通过法律、文化和教育等六大领域系统性地加强与海外哈萨克侨民的联系。

2004年 侧重于宣传哈萨克斯坦历史、文化与艺术的杂志《World Discovery Kazakhstan》在阿拉木图创刊，面向全球展示当代哈萨克社会。

2013年 12名哈萨克斯坦太空工程师完成在俄罗斯西伯利亚国家航空航天大学的培训，返回哈萨克斯坦。

2013年 哈萨克斯坦科学家马拉特·努尔霍津对世界科学的杰出贡献，被欧洲商业议会授予“科学之名”荣誉称号，并入选21世纪国际杰出科学家名录。

2014年 五器（Бес қару）协会授予哈通社阿拉木图分社社长萨拉•穆斯塔芬娜金质奖，以表彰其对社会重大事件报道的贡献。

2021年 土耳其首都安卡拉举办国际自由式摔跤比赛，以纪念哈萨克伟大摔跤手哈吉穆罕∙穆奈特巴索夫诞辰150周年。

2023年 哈萨克斯坦国家队门将伊戈尔·沙茨基凭借其在欧洲杯预选赛中的出色表现，入选Transfermarkt中亚身价最高门将榜单第四名。