12月3日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 503.63（-4.33坚戈），外汇交易总额为3.4268亿美元（-6458.6万美元）。交易过程中，最低报价为1:501.87坚戈，最高报价为1:506.75坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：586.63（-2.48坚戈），外汇交易总额为102万欧元（-202万欧元）。交易过程中，最低报价为1:585.74坚戈，最高报价为1:589.09坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5026（-0.0533坚戈），外汇交易总额55.0470亿卢布（+21.5106亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4500坚戈，最高报价为1: 6.5300坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.2126（-0.6288坚戈），外汇交易总额1.6261亿元（+1.1831亿元）。交易过程中，最低报价为1:71.0900坚戈，最高报价为1: 71.8000坚戈。