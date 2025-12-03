哈通社12月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月3日，星期三

12月3日是公历一年中的第337天（闰年第338天），离全年结束还有28天。

世界各国/地区节日

国际残疾人者日 国际残疾人者日是一个联合国纪念活动。1992年10月16日，第47届联合国大会通过决议，确定自1992年开始每年12月3日为国际残疾人者日。

世界无农药日 国际环保组织将每年12月3日确定为«世界无农药日»以警醒人们关注农药问题。1984年12月3日凌晨，印度博帕尔市的美国农药厂发生赌气泄露事故，造成2万多人死亡20万人受波及5万人永久失明或终生残疾。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 纳扎尔巴耶夫总统对比什凯克进行正式访问期间，鲁哈尼亚特国际复兴精神协会授予纳扎尔巴耶夫总体奖章和荣誉文凭，并为其颁发年度人物称号。

1993年 有关在里海建立一个国际地质勘探联盟的协议正式签署。

2008年 哈萨克著名诗人萨肯·塞弗林的纪念碑在卡拉干达开设。

2009年 哈萨克斯坦发行两枚邮票，邮票图案分别为列入哈萨克斯坦红皮书的蜜獾和山楂。

2010年 哈萨克斯坦首都举行的欧安组织首脑会议通过了阿斯塔纳纪念宣言，这再次确认了本组织在信任和透明基础上的全面安全方针。

2012年 哈萨克斯坦公园在土耳其最大的内夫谢希尔省中心开放。

2013年 哈萨克歌剧歌手玛丽亚•穆德里亚在意大利赢得了马格达•奥利维罗国际声乐大赛的三个著名奖项。

2015年 阿斯塔纳和平宫举行了公元7世纪的东突厥帝国纪念碑的开幕式。

2016年 哈萨克斯坦共和国名誉领事馆在新戈里察成立，其领事区包括斯洛文尼亚沿海地区。

2017年 哈萨克斯坦和吉尔吉斯双边经济合作路线图。

2017年 哈萨克文拉丁字母历史文件展在阿特劳历史-地方志博物馆开幕。

2020年 哈萨克斯坦动画电影《穆兹巴拉克》在瑞典斯德哥尔摩国际电影节和印度金蜂国际儿童电影节两个国际电影节上被评为最佳电影。