12月4日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 500.60（-3.03坚戈），外汇交易总额为5.2124亿美元（+1.7856亿美元）。交易过程中，最低报价为1:498.25坚戈，最高报价为1:505.81坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：583.17（-3.46坚戈），外汇交易总额为55.7万欧元（-46.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:581.08坚戈，最高报价为1:589.97坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5127（+0.0101坚戈），外汇交易总额45.6992亿卢布（-9.3477亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4850坚戈，最高报价为1: 6.5670坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:70.7575（-0.4551坚戈），外汇交易总额1280万元（-1.4981亿元）。交易过程中，最低报价为1:70.6300坚戈，最高报价为1: 71.4652坚戈。