哈通社12月4日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月4日，星期四

12月4日是公历一年中的第338天（闰年第339天），离全年结束还有27天。

世界各国/地区节日

国际猎豹日 每年12月4日是国际猎豹日(International Cheetah Day) 猎豹是猫科动物的一种，也是猎豹属下唯一的存活物种，现在主要分布在非洲与西亚。与其它猫科动物不同，猎豹依靠速度来捕猎，而非偷袭或群体攻击。猎豹是陆上奔跑最快的动物，全速奔驰的猎豹，时速可以达100km以上。

吉尔吉斯斯坦玛纳斯史诗日 吉尔吉斯斯坦政府于2015年通过决议设立的“玛纳斯”史诗日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1919年 塞梅省党支部首次出版《Қазақ тілі》报纸。

1992年 纳扎尔巴耶夫签署的为多子女家庭提供国家补贴的法令公布。

1995年 哈萨克斯坦驻联合国日内瓦办公机构设立

1996年 阿克莫拉农业大学被命名为萨肯•塞弗林农业大学。

1998年 经哈萨克斯坦政府批准，哈萨克海运国家公司正式成立。

2005年 哈萨克斯坦中选委正式开通“选举”电子投票系统。

2007年 爱沙尼亚首任驻哈大使在总统府向总统递交国书。

2009年 由纳扎尔巴耶夫总统主持的哈萨克斯坦外国投资者理事会第22次会议在阿斯塔纳举行。

2012年 阿斯塔纳电力机车制造厂揭幕仪式在首都举行，纳扎尔巴耶夫出席仪式。

2017年 纳扎尔巴耶夫签署哈萨克斯坦共和国《关于2018-2020年共和国预算法》法案。

2017年 “阿勒吉尔”集中营博物馆举办纪念白俄罗斯女囚的展览。

2018年 马斯克SpaceX公司发射哈萨克斯坦法拉比国立大学研制“法拉比-2”纳米卫星。

2021年 娜杰日达·莫罗佐娃在盐湖城速度滑冰世界杯上打破了哈萨克斯坦纪录。