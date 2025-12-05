12月5日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 504.61（+4.01坚戈），外汇交易总额为4.3689亿美元（-8434.8万美元）。交易过程中，最低报价为1:501.00坚戈，最高报价为1:507.80坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：587.93（+4.76坚戈），外汇交易总额为244.5万欧元（+188.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:584.68坚戈，最高报价为1:591.74坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6342（+0.1215坚戈），外汇交易总额49.5682亿卢布（+3.8689亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5640坚戈，最高报价为1: 6.6904坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.3605（+0.6030坚戈），外汇交易总额9160万元（+7880万元）。交易过程中，最低报价为1:70.9000坚戈，最高报价为1: 71.6600坚戈。