哈通社12月5日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月5日，星期五

12月5日是公历一年中的第339天（闰年第340天），离全年结束还有26天。

世界各国/ 地区节日

世界土壤日 12月5日是世界土壤日。2002年，国际土壤科学联合会通过决议，提议将12月5日设立为世界土壤日，以彰显土壤作为自然体系中的一个重要的组成部分以及人类福祉的一个主要贡献者所发挥的重要作用。2013年6月，粮农组织大会一致同意设立世界土壤日，并要求第68届联合国大会通过决议对此加以正式确认。2013年10月，第68届联合国大会宣布12月5日为世界土壤日。

国际志愿人员日 1985年12月17日，联合国大会第A/RES/40/212号决议号决议通过设立国际促进经济和社会发展志愿人员日。自此，在12月5日当天，各国政府、联合国系统和民间社会组织成功加入全球志愿人员庆祝该节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1917年: 在奥伦堡召开了第二次全体哈萨克人代表大会，宣告成立了阿拉什自治政府，阿里汗•博凯汗任主席。

1930年 彼得罗巴甫尔人文科技学院成立。

1936年: 苏联通过新宪法，哈萨克斯坦升格为哈萨克苏维埃社会主义共和国。

1973年: 哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院历史、考古和民族志研究所考古学博物馆正式开放。

1992年 哈萨克斯坦举行意大利文化日。

1995年 哈萨克斯坦同欧盟理事会签署经贸合作协议。

2006年 欧洲联盟与哈萨克斯坦签署了关于能源合作的谅解备忘录，确认哈萨克斯坦作为里海地区天然气和石油主要生产国的重要作用。

2009年 中国-中亚天然气管道哈萨克斯坦南部地区正式得到天然气供应。

2011年 哈萨克斯坦首个工业化风力发电项目——库尔岱风电场一期工程在江布尔州投入运营。

2011年 哈萨克斯坦发行了一枚纪念哈萨克斯坦共和国独立20周年的艺术邮票。

2012年 在阿什哈巴德举行的独联体国家首脑会议上，各国元首就加深经济和人文领域合作关系、保障安全等问题签署一系列协议。

2014年 哈萨克斯坦-法国商业论坛在阿斯塔纳举行。

2016年 哈萨克斯坦国家博物馆举行了将阿依特斯弹唱和毡房纳入联合国教科文组织世界非物质文化遗产名录的证书移交仪式。

2017年 哈萨克斯坦游泳运动员娜塔莉亚·兹维亚金塞娃在墨西哥举行的世界残疾人游泳锦标赛上赢得金牌。

2019年 阿特劳青年剧院凭借穆坎·托曼诺夫的反戏剧《日食》获得了在西班牙举行的国际戏剧节大奖。

2022年 托卡耶夫总统会见希腊外交部部长尼科斯·登迪亚斯，双方着重讨论了加强两国贸易和经济合作问题。

2022年 首都国际机场举行阿斯塔纳-安卡拉直达航班的开通仪式。

2024年 哈萨克民族的传统仪式“揭面礼”（Betashar）被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。