哈通社12月6日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月6日，星期六

12月6日是公历一年中的第340天（闰年第341天），离全年结束还有25天。

世界各国/地区节日

哈萨克斯坦检察机关成立日 该节日旨在纪念1991年12月6日，政府通过《哈萨克苏维埃社会主义共和国建立检察机关统一系统》决议。

芬兰独立日 芬兰独立日是芬兰的国庆日，以纪念芬兰在1917年12月6日取得独立。独立日是一个非常隆重庄严的庆典，它跟怀念在战争中为国捐躯的人相关。芬兰在1917年12月6日从俄国独立。布尔什维克在1917年11月7日至8日发动十月革命夺取了俄国的政权，同时1917年12月4日由斯温胡武德领导的政府发布了芬兰独立宣言。芬兰议会在12月6日以100-88的票数通过了独立宣言。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1991年 哈萨克斯坦首个科技信息中心在阿拉木图成立。

1999年 首任总统纳扎尔巴耶夫对日本进行了工作访问。

2003年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席在阿拉木图市举行的外国投资者理事会会议。

2005年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席哈通社成立85周年庆典并致以贺词。

2007年 古米廖夫国立欧亚大学孔子学院举行揭牌仪式。

2010年 哈-俄两国海关部门举行商品声明信息交流会。

2011年 阿拉木图国家博物馆举行《哈萨克斯坦硬币编年史》展览会。

2014年 纳扎尔巴耶夫同前法国总统奥朗德出席巴黎大学阿拉木图分校成立仪式。

2017年 首都阿斯塔纳举行主题为“新型工业化：跃进中的哈萨克斯坦雪豹”工业化建设成果年度全国电视电话会议。

2017年 “哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦：过去、现在、未来”主题会议在塔什干举行。

2019年 哈萨克斯坦当选为迪拜世博会-2020展览理事会管理委员会成员。

2021年 法国首都巴黎16 区诗人广场为哈萨克诗人阿拜·库南拜吾勒竖立了一座半身像纪念碑。

2021年 《大饥荒：1928-1934年纪实年鉴》第四、第五卷出版。

2022年 古米廖夫国立欧亚大学吉尔吉斯斯坦奥什州国立大学分支机构举行挂牌仪式。