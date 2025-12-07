哈通社12月7日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月7日，星期日

12月7日是公历一年中的第341天（闰年第342天），离全年结束还有24天。

世界各国/地区节日

国际民航日 国际民航日是作为国际民航组织50周年活动的组成部分，于1994年设立的。1996年，根据国际民航组织的一项倡议并在加拿大政府的协助下，联合国大会通过 A/RES/51/33决议, 联合国大会正式承认12月7日为联合国系统内的国际民航日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1963年 江布尔市举行哈萨克著名诗人江布尔•加巴耶夫铜像揭幕仪式。

1995年 匈牙利首都布达佩斯举行“阿拜日”。

2005年 德国斯图加特和慕尼黑市举办哈萨克斯坦独立日庆祝活动。

2010年 首任总统纳扎尔巴耶夫在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲。

2012年 阿拉木图市举行勇士热伊姆别克纪念碑揭幕仪式。

2016年 阿特劳市举行卡沙甘油田投产仪式。

2017年 哈萨克投资国有公司(Kazakh Invest)当选WAIPA中亚地区主席国。

2017年联合国教科文组织将哈萨克斯坦传统游戏 Asyk Atu 列入人类非物质文化遗产代表名录。

2017年突厥斯坦隆重庆祝“突厥斯坦是突厥世界文化之都”年闭幕。

2018年哈萨克斯坦共和国教育和科学部国家科学史研究所与土耳其和塔吉克斯坦签署备忘录，以获取有关哈萨克斯坦历史的档案文件。

2019年在阿拉木图市揭幕了哈萨克斯坦军人鲍里斯·克里姆巴耶夫上校的纪念牌匾。

2020年第一所培训志愿医疗人员的学校在奇姆肯特市开学。

2021年历史学家叶尔肯·阿毕乐的《哈萨克斯坦历史》一书被翻译成立陶宛语。

2021年巴特尔汗·舒克诺夫的《祖国母亲》黑胶唱片在阿拉木图市发行。

2022年哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统任命阿桑·拜哈诺夫为巴甫洛达尔地区州长。