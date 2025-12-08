哈通社12月8日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月8日，星期一

12月8日是公历一年中的第342天（闰年第343天），离全年结束还有23天。

世界各国/地区节日

世界画家日 世界画家日于2007年成为国际范围内举行的重要节日之一，最初由世界知名文艺组织发起。

乌兹别克斯坦宪法日 1992年12月8日，乌兹别克斯坦第一部宪法获得通过，这一天因此被定为“宪法日”。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1991年 白、俄、乌三国领导人在白俄罗斯签署了别洛韦日协议，宣布苏俄解散，其国家继承为独立国家联合体。

1992年 哈萨克斯坦工程学院在阿拉木图成立。

2006年 哈萨克斯坦驻苏格兰阿伯丁大使馆举行新楼揭幕仪式。

2007年 哈萨克斯坦著名外交官波拉特汗•塔伊詹纪念碑揭幕仪式在阿拉木图举行。

2010年 西欧-中国西部交通走廊南哈州工程开始施工。

2014年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席哈萨克斯坦首个大学医疗诊断中心成立仪式。

2015年 联合国大会通过哈萨克斯坦提出的无核化世界宣言。

2016年 欧盟解除对哈萨克斯坦航空公司的限制。

2017年 民族传统游戏“羊髀石”被列入人类非物质文化遗产。

2018年 首届“国家旅游奖”颁奖典礼在阿斯塔纳举行。

2021年 土耳其哈萨克族同胞在伊斯坦布尔举办哈萨克斯坦独立30周年庆祝活动。

2021年 哈萨克斯坦正式设立第14个国家自然公园——“乌勒套”国家自然公园。

2022年 为纪念哈韩建交30周年，《阿拉木图—伟大草原明珠》展览在首尔历史博物馆隆重开幕。