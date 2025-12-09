哈通社12月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月9日，星期二

12月9日是阳历一年中的第343天，离全年的结束还有22（闰年则还有23）。

世界各国/地区节日

国际反腐败日 每年，全球贿赂金额约为1万亿美元，贪污腐败金额约为2.6万亿美元，相当于全球国内生产总值的5%以上。根据联合国开发署，发展中国家因腐败而损失的金额约为官方发展援助数额的十倍。2003年10月31日，大会通过了《联合国反腐败公约》，并请秘书长指定联合国毒品和犯罪问题办事处担任公约缔约国会议秘书处（第58/4号决议）。大会决定将12月9日定为国际反腐败日，以提高对腐败的认识和对公约在打击和预防腐败方面的作用的认识。该公约于2005年12月生效。

缅怀灭绝种族罪受害者、受害者尊严和防止此种罪行国际日 2015年9月，联合国大会将12月9日定为缅怀灭绝种族罪受害者、受害者尊严和防止此种罪行国际日。12月9日是通过1948年《防止及惩治灭绝种族罪公约》（《灭绝种族罪公约》）的周年纪念日。

世界足球日 1863年12月26日英国成立了世界第一个足球协会--英格兰足球协会，英格兰足球协会的诞生，标志着足球运动的发展进入了一个崭新的阶段。人们公认1863年12月26日，即英格兰足球协会成立之日为现代足球的诞生日。1978年，联合国把12月9日定为世界足球日，来纪念这项运动给人们带来的快乐。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1991年 哈萨克斯坦普希金国家图书馆改名为哈萨克斯坦国家图书馆。

1996年 根据总统令，向杰勒托克桑事件牺牲者凯拉特•热斯库勒别科夫授予了«人民英雄»称号。

2008年 卡拉干达市举行哈萨克伟大诗人阿拜纪念碑揭幕仪式。

2009年 «哈萨克斯坦著名电影摄影师耶斯肯德尔·特尼什巴耶夫诞辰100周年»纪念邮票在阿拉木图市正式发行。

2010年 哈萨克斯坦-印度经贸、科技、文化合作政府间委员会框架下商业论坛在新德里举行。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统在电视电话会议上正式开通塔拉兹-奇姆肯特«西欧-中国西部» 交通走廊启动仪式。

2014年 哈萨克斯坦著名举重运动员荣获«2014年度最佳运动员»。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统当选俄罗斯国际关系年度人物。

2016年 著名前苏联体操运动员金琼淑当选哈萨克斯坦民族和睦大会全球大使。

2016年 哈萨克斯坦朝鲜族、德国族和维吾尔族三家国家剧院被授予学术剧院地位。

2018年 哈萨克斯坦杰出歌手若扎·热姆巴耶娃在俄罗斯莫斯科克里姆林宫荣获俄罗斯“Natsionalnoye velichiye”奖。

2019年 在北哈萨克斯坦地区顿涅茨克定居点附近发现了一座古老女性坟墓，年代不详。

2019年 药品检测与技术中心在努尔苏丹（现阿斯塔纳）成立。

2020年 在乌勒套竖立了突厥人的神圣动物 kokbori（草原狼）纪念碑。

2020年 哈萨克斯坦的“阿克科尔”、“咸海”“阿特巴萨尔”“伊尔吉斯”“卡扎利”“米哈伊洛夫卡”“突厥斯坦”和“扎尔肯特”气象站被列入世界气象组织名单。

2021年 第一个旅游信息中心“参观阿克托别”在阿克托别机场开业。在中心，人们可以了解该地区的旅游产品、目的地和路线。

2022年 哈萨克斯坦总统托卡耶夫抵达比什凯克进行工作访问。