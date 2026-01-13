哈萨克斯坦住房交易活跃度显著提升：12月住宅买卖量环比增长32.9%

从交易总量来看，阿斯塔纳（11,674笔，占比22%）和阿拉木图（9,013笔，占比17%）继续领跑全国市场，其次为卡拉干达州（3,804笔，占比7.2%）。乌勒套州交易量最少，仅427笔，占全国总量的0.8%。

分住宅类型看，多户住宅（公寓）交易量环比增长31.9%，增加至9,955笔。2025年12月，全国共完成41,177笔公寓交易，占当月住房交易总量的77.5%。其中，公寓交易主要集中在阿斯塔纳（28%）、阿拉木图（20%）以及卡拉干达州（7.8%）。从户型结构看，一居室公寓最受市场青睐，当月共完成15,323笔交易。

独立住宅方面，12月交易量环比增长36.6%，增加3,200笔，总量达到11,951笔。除巴甫洛达尔州（下降10.4%）外，其余地区均呈现增长态势，其中曼格斯套州（+83.9%）、阿克托别州（+76.6%）和西哈萨克斯坦州（+52.8%）增幅居前。

从同比角度看，2025年12月住房买卖交易量较2024年同期增长6.2%（当时为50,046笔）。其中，热苏州同比增幅最高（+35.8%），而乌勒套州同比降幅最大（-33.8%）。

若从全年数据观察，2025年1—12月全国累计完成住房交易448,571笔，同比增长3.6%。增幅居前的地区为阿斯塔纳（+21.6%）、江布尔州（+10.1%）和杰特苏州（+10.1%）；同期降幅较大的为阿特劳州（-13.2%）、乌勒套州（-12.5%）和西哈萨克斯坦州（-12.3%）。

【编译：达娜】