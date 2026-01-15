12月哈萨克斯坦电子劳动交易所用工需求明显高于供给

当月，用人单位共发布10.96万个岗位空缺，而求职者仅发布7.15万份简历。与11月相比，岗位数量增长8.4%（增加约0.85万），简历数量则下降29.4%（减少约2.98万）。受此影响，年末岗位空缺数比简历数量多出约3.8万个。从需求结构看，社会及基础行业依旧占据主导地位。

教育领域岗位最多，达2.33万个，占比21.3%；

其他服务业岗位2.32万个（21.2%）；

农业、林业和渔业岗位1.87万个（17.1%）。

上述三大领域合计约占当月全部岗位的60%。此外，卫生与社会服务（0.72万）、制造业（0.62万）、批发和零售贸易（0.61万）以及建筑业（0.38万）同样保持稳定用工需求，显示出年末阶段用人单位仍在为关键行业积极招募人员。

在求职端，社会和办公室相关职业最为活跃。简历发布量居前的岗位包括：

会计：1463份；

法律顾问/律师：1132份；

护理人员：1181份。

性别分布方面，女性发布的简历占52.1%，男性占47.9%。女性主要集中在教育、医疗和会计领域，男性则更多关注技术及管理岗位。

年龄结构上，35岁以下求职者占比最高，达40.8%，其中24岁以下为15.2%；其次是35—44岁（29.9%）和45—54岁（19.1%），55岁以上占10.2%。

薪资方面，用人单位给出的最高薪酬主要集中在：

生产负责人（约180万坚戈）；

矿山总监（约100万坚戈）；

化工工程师（约100万坚戈）。

而求职者的最高薪资期望则体现在：

农艺—昆虫学专家（约340万坚戈）；

空乘人员（约330万坚戈）；

计算机设备安装工程师（约270万坚戈）。

总体来看，2025年12月电子劳动交易所的劳动市场呈现出岗位增长、求职活跃度明显下降的特征，这一变化符合年末季节性规律。用人单位，尤其是在社会领域、服务业和农业，继续积极招聘；而不少求职者则将求职计划推迟至新年初。预计2026年初随着求职活动回暖，劳动市场有望逐步恢复更为均衡的状态。

【编译：达娜】